معلومات الوزراء يصدر العدد الرابع من مجلة «آفاق استراتيجية»

وقد تم اختيار موضوع "الإرهاب العالمى: الأبعاد والتحديات" ليكون ملف العدد الرابع من هذه الدورية، وذلك سعياً لتسليط الضوء على الأبعاد الجديدة لظاهرة الإرهاب فى ضوء التغيرات التكنولوجية والمجتمعية التى يمر بها العالم على مدار العقدين الماضييْن على وجه الخصوص، الأمر الذى قاد إلى تغيُّر طبيعة الإرهاب الدولى، وأهدافه، وخطابه، وآليات تجنيد أتباعه، ليصبح الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود تهدِّد الأمن القومى والدولى.
وفى خِضم التطورات التى يمر بها الإقليم، ناقش العدد جملة من القضايا المحورية فى هذا الصدد، لعل أبرزها الخريطة الانتخابية العراقية، وآفاق قمة الجوار الإقليمى للعراق وتحدياتها، وكذلك المشهد اللبنانى بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، فضلًا عن محاولة استشراف مستقبل المحادثات النووية فى فيينا، وسياسات واشنطن فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، وتداعياتها على النفوذ الإيرانى.
وقدَّم العدد ملفًا خاصًا بعنوان "سقوط كابول"، وذلك بغية مناقشة وتحليل تطورات الأوضاع الأفغانية بعد سقوط العاصمة كابول فى قبضة حركة طالبان، وتطرَّق الملف إلى عدد من القضايا وثيقة الصلة بهذا التطور الذى تابعه العالم أجمع عن كثب، من بينها تداعيات حكم حركة طالبان، واحتمالات إعادة رسم خريطة القوى الدولية فى منطقة آسيا الوسطى، وكذلك مستقبل الدور التركى فى أفغانستان، كما طرح الملف تساؤلات مهمة حول ما إذا كان سقوط كابول سيُفضى إلى صعود للنموذج الطالبانى فى إفريقيا، كما تساءل حول دلالات هذا السقوط المدوى بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية فى مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وقد وشارك فى العدد كوكبة من الخبراء والمفكرين من داخل مصر وخارجها.
جاء ذلك انطلاقًا من الحرص الدائم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على إمداد صانع القرار برؤى تحليلية شاملة ومتكاملة تجاه مختلف القضايا والموضوعات فى ظل إقليم يموج بالتفاعلات وعالم تكتنفه تحديات متسارعة، واستمراراً لدوره المحورى فكرياً وبحثياً.
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