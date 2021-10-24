وزير الرى: تعزيز التعاون العابر للحدود للحفاظ على استدامة الموراد المائية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إنه من الحتمى أن تستخدم الحكومات كل الأدوات لتحقيق الأمن المائى، لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، والحفاظ على المياه للأجيال المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على نهر النيل، فى إطار خطتها للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منسوبه قل بسبب الإجراءات الأحادية التى اتخذتها إثيوبيا فى الفترة الأخيرة.
ولفت الوزير إلى أن الرى نفذت العديد من المشروعات لتحديث منظومة الرى، مؤكدا أن التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا فى قضية المياه، ومشددا على أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون العابر للحدود، وتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة، والحفاظ على استدامتها.
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