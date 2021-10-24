سعفان يشارك فى الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة العمل العربية بالدوحة

وافتتحت الاجتماعات بجلسة إجرائية بحضور أعضاء مجلس الإدارة المنتخب فى الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذى عقد بالقاهرة فى سبتمبر الماضى، وتم انتخاب ناصر المير رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أصحاب الأعمال من دولة قطر، والدكتور عادل الركابى وزير العمل العراقى نائبا لرئيس مجلس الإدارة عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف نائبا لرئيس المجلس عن العمال.
وثمن أعضاء مجلس الإدارة على هذا الترشيح من أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".
وقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان الشكر والتقدير لأعضاء المجلس، شاكرا رئيس مجلس الإدارة السابق على الفترة التي ترأس فيها المجلس، مهنئا ناصر المير رئيس المجلس الجديد والثقة التى أولاها له المجلس مقدما له هدية تذكارية من الصناعة المصرية، تعبيرا منه على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات على كافة المستويات.
وأكد سعفان أهمية وضع آلية لمناوبة رئاسة مجلس الإدارة بين الدول على أن يتم وضع مقترح لمشروع بذلك يعرض على مجلس الإدارة في جلسته القادمة تمهيدا لعرضه على المؤتمر المقبل.
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