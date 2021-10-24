نائب محافظ القاهرة: إجراء كل التجهيزات المتعلقة بمعرض قرية الفواخير

جدة - نرمين السيد - أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، إجراء كل التجهيزات المتعلقة بإقامة معرض بأجواء احتفالية داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف بشكل حضارى وراق يجذب المواطنين، مشيرة إلى أن فاعليات المعرض ستبدأ خلال أيام.





جاء ذلك خلال متابعة نائب محافظ القاهرة ما تم تنفيذه من تجهيزات متعلقة بالافتتاح إذ أشادت بما تم تنفيذه حتى الآن وإضافة لمسات جمالية تضفى مظهرا راقيا للقرية، موجهة بإنجاز أعمال طلاء واجهات الفواخير.

وقالت عبد المنعم إن ذلك يأتى استكمالا لما نفذته المنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة من تطوير وتقنين بقرية الفواخير تنفيذا للخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية بشأن دعم هذا النوع من الحرف العريقة والفن الراقى، حيث شملت تلك الإجراءات استكمال توصيل جميع المرافق «مياه، غاز، كهرباء، صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة.

وأضافت عبد المنعم أنه تزامنا مع الخطة التسويقية للقرية سيتم القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى داخل القرية وأعمال التشجير والنظافة والإنارة وعمل نظام إضاءة ليعطى مظهرا جماليا فى كل التوقيتات وإضافة بعض اللمسات الجمالية للقرية، لافتة إلى أنه من أهم ما يميز قرية الفواخير بالإضافة إلى تقديم هذا النوع من الفن الراقى، موقعها الاستراتيجى ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار أماكن أثرية مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة التى تم تطويرها مؤخرا.

وأكدت نائب المحافظ استمرار السعى لجعل قرية الفواخير منظومة متكاملة مرتبطة فى المقام الأول بالمنتجات والأعمال المتعلقة بالخزف والفخار لوضعها على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلى والعالمى.

وعلى صعيد متصل، دعت إحدى المؤسسات المدنية الداعمة للمعرض مجموعة من الأطفال لقضاء يوم بالقرية ومشاهدة مراحل تشكيل القطع الفنية عن طريق وضع ورشة عمل بساحة القرية ليتمتع الأطفال والكبار بمشاهدة قطعة الطين وإبداع الفنان حتى يصل بها إلى قطعة فنية مبهرة.