/657694/مرتضى-منصور-بعد-حكم-القضاء-الإدارى-بعودته-لرئاسة-الزمالك-هعمل-بيان-كمان-شويه

أفادت الصفحة الرسمية للمستشار مرتضى منصور عبر الصفحة موقع فيس بوك أنه سيكون هناك بيان خلال ساعة للمستشار مرتضى منصور، ويأتي ذلك بعد قرار عودته لرئاسة نادي الزمالك.

دوت الخليج

وقالت الصفحة الرسمية :" مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم الي النادى وبيان هام من المستشار مرتضى منصور خلال ساعه علي صفحتة الرسمية ".

القضاء الاداري يعيد مرتضي منصور رئيسا لنادي الزمالك

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

حيث شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، حيث الوزارة قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.