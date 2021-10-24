اعرف أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم

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يتطلع الكثير من المصريين التعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم، لتحديد النوعيات المطلوبة للطعام.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

كانت مسألة تغيير العروة الشتوية أمر أثر على أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق المصرية، حيث أن المخزون الصيفي كان قد أوشك على النفاذ.

وخاض محرر دوت الخليج، جولة فى الأسواق لاستكشاف الأسعار، خاصة فى ظل حالة الإقبال من المواطنين، حيث أن الفلفل الحار الرومي كان ما بين 7 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 2.5 إلى 7 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات إلى 10 ، والبامية 30 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات إلى 11 جنيهات.

ولم تتغير أسعار الفاكهة كثيرًا، حيث وصل سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 8 ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات.

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هذا وشهدت الأسواق إقبالًا من المواطنين على الأسواق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.