«لطلب فدية»..كواليس إحالة متهمين خطفوا هارب من تنفيذ حكم قضائي

/657695/لطلب-فديةكواليس-إحالة-متهمين-خطفوا-هارب-من-تنفيذ-حكم-قضائي

أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، سيدة و11 شخصًا للجنايات بتهمة خطف تاجر وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه في محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل خطف تاجر وطلب فدية من اهلها

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه يقيم بمحافظة المنيا وحضر إلى منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات التي اتصلت به وطلبت لقائه.

كما كشفت التحقيقات أن الضحية بمجرد وصوله إلى الفتاة التي يتواصل معها عبر الهاتف كان في انتظاره 11 شخصًا آخرين منهم اثنين من محافظته، وقاموا باختطافه والتوجه به إلى مخزن في منطقة بولاق الدكرور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من منطقة الضحية وهما العقل المدبر للواقعة، وأنهما اتفقا مع باقي المتهمين والفتاة على استدراجه لمساومة أسرته على دفع فدية مقابل إعادته مرة أخرى.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الطالبية من أحد الأشخاص بمحافظة المنيا بتعرض شقيقه للاختطاف على يد مجهولين وطلب فدية مقابل إعادته، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن الضحية المختطف هارب من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية إحراق منشأة حكومية.

القبض على المتهمين

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الرئيسيين، وبعد تضييق الخناق على باقي المتهمين تم إطلاق سراح الضحية، وضبط الخمسة الأخرين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وإحالة الموظف إلى النيابة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.