/657696/ضبط-3-أشخاص-أثناء-تنقيبهم-عن-الآثار-داخل-منزل-فى-مسطرد

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأحد، في القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر

حبس المتهمين

حيث أتصح وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت على الفور قوات الامن لمكان البلاغ، وبالمعاينة الأولية لرجال المباحث والفحص ، أتضح أن المنزل عبارة عن حوائط دون سقف على مساحة 110 أمتار، وغير مأهول بالسكان، وتمكنت القوات من ضبط "أبو سريع م ح"، 65 سنة، بالمعاش، مالك المنزل، و"علاء أ ع"، 28 سنة، سائق، مقيم بهتيم، و"عصام أ أ"، 45 سنة، سباك، مقيم بهتيم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر "مولد كهرباء وموتور لرفع المياه وخراطيم وكوريك وأحبال وجردل بلاستيك".

وبعرض المتهمين على النيابة، قررت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لفحص طبيعة المكان وطبيعة أعمال الحفر وبيان ما إذا كانت المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار من عدمه وبعدها عن أقرب منطقة أثرية.