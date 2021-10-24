بشرى تتمنى التعاون مع روبي في دويتو غنائي.. والأخيرة ترد

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صرحت الفنانة المصرية بشرى خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» عن رغبتها في التعاون مع النجمة روبي في دويتو غنائي، نظرًا لخفة دم الأخيرة.

دوت الخليج يرصد رد النجمة روبي على رغبة الفنانة بشرى في العمل معها.

روبي تتحمس لعمل دويتو غنائي مع بشرى

فسرعان ما نشرت روبي التصريح عبر خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وأبدت موافقتها وحماسها للأمر قائلة: "حبيبتي يلا بينا على الاستديو.. أنا جاهزة".

بشرى ببرنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي

هذا وقد حلت الفنانة بشرى ضيفة مع الإعلامى عمرو الليثى عبر برنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة فى الجزء الثانى من اللقاء أمسغ السبت فى تمام الساعة العاشرة مساء.

تداعيات انفصال والدي بشرى عليها

قالت الفنانة بشرى إن طلاق والديها كان حضاري جدًا وهذا ساعدني كثيرًا واختصر عليّ مشاعر حزينة، وزوج والدتي هو الذي قام بتربيتي وأكن له مشاعر طيبة.

وأضافت بشرى خلال الجزء الثاني من لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه جاء عليها وقت وألفت أغنية لوالدها ووالدتها بعنوان محصلش نصيب.

بشرى تألف أغنية لوالديها بعد انفصالهما

وتابعت بشرى: ماما وبابا لما سمعوا الأغنية كانوا سعداء، وشعروا أني تصالحت مع نفسي في أزمة الطلاق، ووالدتي قوية جدا ودمها خفيف وأنا طالعة ليها وأخدت منها حاجات كتير، ووالدي كان شديد شوية في الانضباط، ووالدتي كانت اهدى شوية.

وأضافت: اسم بشرى كان عامل لي مشكلة منذ أيام المدرسة فكان الأستاذ سعيد صالح بيقول لي شبرا، وفي المدرسة يقولو لي بشورة لكني سعيدة بالاسم.

بشرى تكتسب الانضباط من والدها

وأشارت بشرى إلى أنها تشبه والدها الكاتب أحمد عبد الله في الانضباط والالتزام في المواعيد، ولحظة وفاته كانت صعبة، ومتشابهًا مع مشهد إبلاغى بموت زوجي في مسلسل الاختيار 2، لأنه أيضًا تم إبلاغي بوفاة والدي أثناء تصوير فيلم وش إجرام مع الفنان محمد هنيدي.