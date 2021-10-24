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يحتضن استاد لندن الأولمبي مباراة فريق وست هام يونايتد ضد توتنهام والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد تحيا مصر مشاهدة مباراة وست هام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر بين سبورتس:

القنوات الناقلة

ستنقل مباراة توتنهام ووست هام يونايتد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وأسندت القناه مهمة التعليق على أحداث المباراه إلى المعلق السوداني سوار الذهب.

وحقق وست هام يونايتد حتى الآن الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، في الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

يدخل توتنهام مواجهة الأحد وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد السقوط الأوروبي المفاجئ أمام فيتيسه آرنهم الهولندي.

وتعرض السبيرز لهزيمة مفاجئة ضد فيتيسه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتطلع توتنهام لمصالحة جماهيره بالفوز على وست هام يونايتد من أجل المنافسة على الدخول للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

توقف المباراة

توقفت أحداث مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبيرج، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، بسبب تعرض أحد مشجعي المباراة لأزمة قلبية في مدرجات اللقاء.

وحرص حكم المباراة على توقف المباراة وتوجه لاعبي الفريقين لغرفة الملابس، وتوجه طاقمي الجهاز الطبي للفريقين إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع.

وانطلقت صافرة استكمال المباراة بعد توقفها نا يقارب من 20 دقيقة والإطمئنان على حالة المشجع، ليواصل اللقاء أحداثة بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، لمدة 7 دقائق من الشوط الأول.

وتوقفت المباراة وتوتنهام يتقدم على أصحاب الأرض، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من افتتاح نيو كاسل بالتسجيل في اللقاء.

وسجل فريق نيوكاسل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، عن طريق كالوم ويلسون.

وجاء هدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء، عن طريق تاتغي ندومبيلي، وسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الـ 45 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون.