/657700/انطلاق-الجلسة-العامة-للشيوخ-لمناقشة-قانون-تنظيم-النفاذ-إلى-الموارد-الأحيائية

انطلقت وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة القوى العاملة وتقرير لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأكدت اللجنة المشتركة بحسب ما رصد دوت الخليج أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن المشروع بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

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