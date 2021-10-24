/657701/وفاة-طفل-دهسته-سيارة-أجرة-بإحدى-قرى-مركز-طنطا-بالغربية

شهدت قرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعدما دهسته سيارة أجرة بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، أثناء لعب الطفل بجوار السيارة فور انتهاء السائق من تحميل الركاب ومغادرته للقرية، على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طفل بعدما دهسته سيارة أجرة بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام سيارة أجرة بطفل ووفاته في قرية صناديد دائرة المركز.

قوة أمنية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وأتضح أثناء خروج سائق السيارة من الموقف تصادف وجود المجني عليه فدهسه المتهم بالسيارة ولقي مصرعه في الحال، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر عثر أهالي منطقة الرجبي في الغربية، على جثمان شخص مسن، في العقد السادس من عمره، متعفنة، داخل منزله بنطاق حي أول المحلة الكبرى.

رائحة كريهة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بالعثور على جثمان مالك الشقة، ويدعى «محمد. ا ف» 51 سنة، في حاله تعفن كامل، وبالفحص، أتضح عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.