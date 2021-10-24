قانون التخطيط العام أمام الشيوخ....وعبد الرازق يناشد الأحزاب إخطاره بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية

/657709/قانون-التخطيط-العام-أمام-الشيوخوعبد-الرازق-يناشد-الأحزاب-إخطاره-بأسماء-ممثلى-الهيئات-البرلمانية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ هلال الجلسة العامة المنعقدة الان،، تلقيه رسالة بمشروع قانون التخطيط العام، معلنا أيضا إحالته للجنة المعنية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، فيما ناشد عبد الرازق الأحزاب بالمجلس بضرورة العمل على إخطار المجلس بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية بحد أقصى غدا. وبحسب ما رصد دوت الخليج، انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، لمناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب بشأن الموارد الإحيائية، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذى أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـافع. ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

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