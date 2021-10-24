/657711/وليد-سليمان-يغادر-المستشفى-والأهلي-يكشف-عن-حالته-تفاصيل

غادر وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، المستشفى صباح اليوم وذلك بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.

وأوضح أبو عبلة أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها أمس، على أن يخضع لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب الأهلي السلام وانتهى بفوز الأهلي 6ـ1 ليتأهل لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".