/657712/سيد-عبد-الحفيظ-مواجهة-الإسماعيلي-دائما-صعبة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق أغلق صفحة مباراة الحرس الوطني ومنافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك للتركيز في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأكد عبدالحفيظ أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في مباراة أمس أمام الحرس الوطني ويجب العمل لتطوير الإيجابيات في تلك المباراة خلال الفترة المقبلة وهو ما يقوم به الجهاز الفني.

وأضاف: تركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي لتقديم انطلاقة جيدة مع بداية الدوري الممتاز.

وأتم عبدالحفيظ: مواجهة الإسماعيلي دائما صعبة على الفريقين، وهذا ما ندركه جيدا ونستعد له بالشكل الأفضل. وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر. وتأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

كد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".