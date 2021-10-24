مراد مكرم: «مش كل الرجالة مفخدة والستات بتصرف عليهم..رفقًا بينا»

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دافع الفنان مراد مكرم عن الرجل المصري، بسبب ما يوجه إليه من اتهامات بعدم تحمل المسئولية وتكفل السيدات بذلك الأمر، في إشارة منه إلى أن نسبة ضئيلة منهم كذلك بينما المعظم يسعى ويؤدي ما عليه من واجبات.

دوت الخليج يرصد تعليق مراد مكرم على اتهام الرجال بعدم تحمل المسئولية.

مراد مكرم ينصف الرجال

كتب مراد مكرم منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلاله: "معلش استحملوني شوية علشان بجد فاض الكيل، مش كل الرجالة أنطاع، مش كل الرجالة مفخدة والستات بتصرف عليهم، مش كل الرجالة بيتهربوا من مسؤولياتهم، ولا حتى الغالبية، المشكلة أن الستات اللى متجوزة رجالة بجد ما بيعلنوش عن ده، لأنه الطبيعي أو لأنهم خايفين من الحسد، إنما إلى متجوزين أو متطلقين من الذكور، ماليين الدنيا صراخ، فبقت الصورة المتصدرة للعالم أن الرجل المصري أنتيخ وعالة.. حرام عليكم".

واستطرد: "غالبية الرجالة المصريين مطحونين، علشان يوفروا حياة كريمة لولادهم، غالبية الرجالة المصريين متربيين على المسؤولية، وشيل الهم، لأنه جزء من تكوينهم، ومعظمهم ما بيسمعش حتى كلمة شكرًا، بحجة أنه واجبكم".

مراد مكرم يدافع عن الرجل المصري

وأضاف مكرم: "نسبة كبيرة من اللى ما بيصرفش على ولاده مثلًا في حالات الطلاق، بيبقى عِند مش أنتخة، ما بقولش إن ده صح، بس برضه الستات فيه منهم بيقوم بأفعال تغيظ، اصرف بس ما تشوفش ولادك غير بمزاجي، اصرف بس مالكش دعوة بتربية العيال، مش عجباني تربيتك، أومال اتجوزتيه ليه".

وأردف: "كل راجل حسب تربيته، وماتنسوش إن اللى مربياه ست زيكم، لو فيه حسب الإخصائيات 30% من البيوت بيعولها ست، ففي 70%، بيعولها راجل، يعني الغالبية العظمى، وما تنسوش برضه أننا مجتمع يعتقد أن الراجل في الأصل عليه كل حاجة، وده مش موجود بره طبعًا، وبالتالي ما بنسمعش عن ستات بتولول، لأن في الأصل الحياة عندهم مشاركة وكله بالنص".

واختتم مراد مكرم حديثه قائلًا:" رفقًا بالرجالة يا جماعة، فيه منهم شايل جبال ما يحتملهاش بشر، الله يرحمك يا أبي، رغم كل خلافاتكم كنت راجل ومهنِّي أمي، اللى ماشتغلتش يوم في حياتها".

مراد مكرم يخضع لعملية زراعة شعر

على الصعيد الآخر، خضع الفنان مراد مكرم لعملية زرع شعر، تحت إشراف طبيب صديقه بإحدى المراكز الطبية في منطقة الشيخ زايد.

مراد مكرم يعلن خضوعه لعملية زرع شعر

أعلن مكرم خضوعة لزرع شعر من خلال نشره عدة صور أثناء العملية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر بها بملابس العمليات.

وجه مراد الشكر لصديقه الطبيب قائلًا: "ببقى في أسعد لحظات حياتي لما بشوف قصة نجاح مكتملة قدام عيني، الأحلى كمان بالنسبالي لما بتكون لحد قريب مني وشايفه بيكبر وبينجح خطوة بخطوة، وقصة النجاح النهاردة لصديق عمري وأخويا وحبيبي دكتور محمد محسن سليمان".

مراد مكرم يشكر صديقه

وأضاف: "قرر يوفر علي ناس كتير جدًا تعب ومصاريف وسفر برة مصر علشان تزرع شعرها، وقرر أنه يفتح أكبر وأه‍م مركز لزراعة الشعر في مصر، وتحديدًا في الشيخ زايد.. مليون مبروك يا صديقي وبالتوفيق والنجاح يا رب".