بالأسماء..إصابة 9 أشخاص في إنقلاب سيارة بصحراوي المنيا

/657714/بالأسماءإصابة-9-أشخاص-في إنقلاب-سيارة-بصحراوي-المنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مركز العدوة شمال المنيا، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال كمين مركز العدوه.

أسماء المصابين:-

مما نتج عن الحادث في إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وهم، «بسنت. ع. ر»، 6 سنوات، «عصام. ر. ا» 45 سنه، «على. ع. ع» 33 سنة، ونجلتة جني 8 سنوات، و«هويدا . ر. ا» 35 سنه، وشقيقتها «شيماء» 32 سنة، و«سما. ع. ع» 11 سنة، وتوأمها احمد وحسن. ع. ع 10 سنوات مقيمون جميعا بالعمرانية جيزة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق أخر شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع مصادمة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى المركزى ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توفقه جزئيا.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

التحريات الأولية

وبالأنتقال والفحص أتضح من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

وأتضح أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة، «فتحي ا ا ا»، 52 سنة موظف بالسياحة بالبحر الأحمر، ويقيم البحر الأحمر اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «سوزوكي» قيادة «فرغلي ع س ع» 37 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز.