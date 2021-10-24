/657716/الشناوي-يبدأ-برنامج-التأهيل-للتعافي-من-العضلة-الخلفية

أستكمل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجديربالذكر أن يعاني الشناوي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة ليبيا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الشناوي يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكداً أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذه والامور تسير في تحسن مستمر.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر أمس في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1ـ1.

كد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".