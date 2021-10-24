السيسى: العالم يشهد تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة فى عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، مؤكدا أن نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادى النيل.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه يأتى فى وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية. ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.

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