رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج القُطرى بين مصر ومنظمة التنمية

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجرى خلالها مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطرى مع "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD".





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