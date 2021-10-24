السيسى: نتطلع للتوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته المسجلة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه أن مصر تتطلع للتوصل فى أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسى الذى أصدره مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات الجمة والمركبة فى هذا المجال إذ أن مصر هى أكثر الدول جفافا فى العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدى للاعتماد بشكل شبه حصرى على مياه نهر النيل. وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبتنظيم من وزارة الموارد المائية والرى تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص" فى الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجارى، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين فى مجال المياه والقطاعات ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والخبراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات الدولية.

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