رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب برئيس وزراء ألبانيا مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة فى ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، لافتا إلى تطلعه لتعزيز التعاون البرلمانى مع البرلمان الألبانى لما فيه صالح الشعبين المصرى والألبانى الصديقين.
من جانبه، وجه إيدى راما شكره وتقديره للمستشار حنفى جبالى، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.
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