طاقة الشيوخ: قانون تنظيم النفاذ يدعم خزانة الدولة بمليار دولار سنويا

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة فى الإضافة إلى الناتج المحلى موردا هاما من الموارد الماللية التى تصب فى الخزانة العامة للدولة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلى نتيجة هذا القانون قد يصل إلى مليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل فى هذا الشأن.

وقال النائب فى كلمته خلال الجلسة العامة: "حبى الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب فى التجارة والعالمية، ووحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد".

وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 موردا من الموارد الطبيعية التى يحتاجها العالم فى صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: "بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم لللبشر والإنسانية".

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" فى العمل المصرى العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة فى التطور التكنولوجى لاستغلال الموارد الطبيعية.