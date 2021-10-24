جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الجيزة أحمد راشد، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمستشفى ثابت ثابت الجامعى للأمراض المتوطنة، فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالى للمستشفى واستكمال إنشائها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الخشت: افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى ثابت ثابت نهاية نوفمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.