جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة، التى شارك فيها جهاز حماية أملاك الدولة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لـ 3 مبانى كل منها مكون من طابقين ومحاطة بأسوار وبوابات.
وقال السيد موسى، رئيس حى العجمى، اليوم الأحد، إن الحملة نجحت فى استرداد 25 ألف متر مربع من أراضى الدولة بمنطقة الذراع البحرى.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على رؤساء الأحياء بالتصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضى الدولة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استرداد 25 ألف متر من أراضى الدولة غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.