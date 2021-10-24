استرداد 25 ألف متر من أراضى الدولة غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة، التى شارك فيها جهاز حماية أملاك الدولة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لـ 3 مبانى كل منها مكون من طابقين ومحاطة بأسوار وبوابات.

وقال السيد موسى، رئيس حى العجمى، اليوم الأحد، إن الحملة نجحت فى استرداد 25 ألف متر مربع من أراضى الدولة بمنطقة الذراع البحرى.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على رؤساء الأحياء بالتصدى بكل قوة وحزم ومنع تعدى أى مواطن على أراضى الدولة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين.