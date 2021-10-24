الشيوخ يحيل قانون التخطيط العام للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه رسالة بمشروع قانون التخطيط العام، معلنا أيضا إحالته للجنة المعنية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.





وانطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، لمناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب بشأن الموارد الإحيائية، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذى أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجى فريد كقاعدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئى.

وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتى تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائى فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـار الأدويـة والمستحضرات التجميلية وصــناعات التكنولوجيا الحيوية، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجى علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذى يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينية، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـى مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.