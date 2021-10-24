صور.. صيانة كوبرى الساحل ومحور صفط اللبن

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكبارى، فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تسهيل حركة سير المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.





ونفذت المحافظة، أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية والأسوار بمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة، كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة. كما قامت المحافظة بإجراء صيانة وإصلاح لبعض الأسوار الحديدية المتأثرة بمحور صفط اللبن بحى بولاق الدكرور، حفاظا على سلامة المواطنين. وفى سياق متصل، نفذت محافظة الجيزة حملات تجريد وتمهيد للطرق، حيث قام حى شمال الجيزة بأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق أحمد عرابى بشارع المطار، وكوبرى البراجيل، فى إطار مجهودات تحسين حركة سير المواطنين بالطريق دون أى معوقات، بالإضافة إلى قيام حى بولاق الدكرور برفع المخلفات والتراكمات من نقطة تجمع الإصلاحية بحى بولاق الدكرور، والتى تعد محل شكوى من المواطنين، حيث تم الدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة.

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