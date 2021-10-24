الصحة: تدريب طلاب الجامعات للمشاركة في التوعية بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما

الصحة: تنظيم زيارة ميدانية لطلاب الجامعات لـ 6 مراكز تجميع البلازما والتعرف على مراحل التبرع ببلازما الدم

منظمة الصحة العالمية تُشيد بوعي المواطنين للإقبال على مراكز تجميع البلازما والتبرع ببلازما الدم وإنقاذ حياة المرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء أول تدريب لممثلي طلاب الجامعات، للمشاركة في التوعية بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع وتشجيعهم على التبرع بالبلازما.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال 85 طالبًا من كليات الطب والصيدلة، وهم المنوطين بالتدريب على تقديم التوعية الوافية بأهمية التبرع بمشتقات بلازما الدم، التي تساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتوفير الأدوية المشتقة من البلازما وإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، وذلك بما يضمن تحقيق الهدف المرجو من التدريب العلمي لطلاب الجامعات، ونشر التوعية للتبرع ببلازما الدم بين زملائهم من طلاب الجامعات.

وتابع "مجاهد"، أنه سيتم إجراء زيارة ميدانية لطلاب الجامعات، إلى الـ 6 مراكز لتجميع البلازما، الموزعة بـ 5 محافظات والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة بمجافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، بمحافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغريبة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، بهدف التعرف على الخطوات الطبية لعملية التبرع بمشتقات بلازما الدم، وكذلك التعرف على أحدث الأجهزة الطبية، طبقًا للمواصفات العالمية، لافتًا إلى استخدام أدوات طبية لكل متبرع للحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين.

ولفت "مجاهد" إلى أن هؤلاء الطلاب، سيقومون بإجراء حملات توعية بين طلاب الجامعات بمحافظات الجمهورية التي تتمركز بها الـ 6 مراكز تجميع البلازما، وحثهم على التبرع ببلازما الدم، للتحقيق الإكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، داعيًا المواطنين مجددًا فوق سن الـ18 عامًا، للتبرع بالبلازما.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إنه تم توقيع بروتوكول تعاوني بين مراكز خدمات نقل الدم القومية، والاتحادي الطلبيين ( الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب ) الطب – مصر (IFMSA- Egypt)، والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF)، لنشر التوعية للتبرع بالبلازما بين طلاب الجامعات.

وأشارت الدكتورة نيفين النحاس إلى أن التبرع الدائم باللازما، يكون مرة كل أسبوعين وفقًا إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية، وهذا التبرع له فوائد عديدة، ومنها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان لكل متبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات وذلك للإطمئنان على حالته وسلامته الصحية، مُناشدة كافة المواطنين بالإسراع للقيام بعملية التبرع بمشتقات بلازما الدم، ونشر التوعية بين أسرهم وأقاربهم، مؤكدة على مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الـ 10 مساءً، لافتة إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335).

فيما أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، يساهم في علاج الكثير من المصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك القضاء على أمراض الدم، مشيدة بوعي المواطنين المصريين في الإقبال على مراكز تجميع البلازما، للتبرع بالبلازما.

ويُذكر أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنصيع وتحقيق الإكتفاء الذاتي ممن مشتقات البلازما، انطلق في 14 يوليو 2021، وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أول متبرع دائم ببلازما الدم ضمن المشروع.