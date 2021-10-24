مدبولى يصل باريس لتوقيع البرنامج القُطرى بين مصر ومنظمة التعاون

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجري خلالها مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".
كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية.
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