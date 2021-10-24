موقع تذكرتى لحجز التذاكر tzkarati.com عن طريق النت

يبحث الكثير عن موقع تذكرتي لحجز التذاكر، وذالك لحضور كافة الفعاليات الكروية التي سوف تقام علي جميع الملاعب علي مستوي الجمهورية، حيث يمكن استخراج fan id بكل سهولة من خلال زيارة رابط tzkarati.com علي شبكة الأنترنت من اجل حجز وشراء التذاكر من اجل حضور المباريات التي ستقام العديد من الملاعب في الكثير من المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم خطوات كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي بصورة إلكترونية لكي نسهل الأمر علي الجميع فرجاءً تابعونا.

حيث يمكن للعديد من المواطنين المصريين وغيرهم الدخول علي رابط الموقع الرسمي لمنصة تذكرتي، من اجل الحصول علي بطاقة المشجع أو كوبون الدخول للاستاد عبر موقع تذكرتي دوت كوم فمن الممكن زيارة هذه المنصة الالكترونية لكي يتمكن محبي كرة القدم وغيرها من الفعاليات متابعة الفرق المصرية للعبة كرة القدم في الدوري المصري وكاس السوبر وبطولة كاس الأمم الأفريقية والتي سوف تنطلق خلال أيام، كما توجد حضور العديد من المباريات التي سوف يشارك فيها المنتخب الأول في الفترة المقبلة بمناسبة اطلق بطولة كاس العالم.

موقع تذكرتي لحجز تذاكر أمم أفريقيا

من اجل الحصول على بطاقة fan id لحضور جميع المباريات في مصر، يجب علي المشجع حجز وشراء بطاقات المشجعين بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع تذكرتي علي شبكة الانترنت، من ثم يقوم أي مواطن مصري أو اجنبي بإدخال البيانات المطلوبة بالحقول الفارغة، حيث سنقوم بشرح خطوات التسجيل بشكل مفصل حتي نطلع علي طريقة التسجيل بالموقع الرسمي.

مدير مركز ” تطبيق تذكرتى” كشف عن الرقم المجاني من اجل أن يستطيع جميع المشجعين الاتصال بخدمة العملاء علي الرقم الساخن التالي 15355 من اجل الحصول علي كافة المعلومات المتعلقة بأماكن الشراء وحجز التذاكر بمراكز الشباب للحصول علي بطاقة المشجع في الدرجة الثانية والثالثة والتعرف أيضا علي قائمة أسعار تذاكر جميع المباريات التي سوف تقام لاحقا، وفي الختام وضعنا لكم رابط موقع تذكرتي tazkarti بعالية يمكن الدخول عليه من اجل إدخال كافة البيانات بشكل صحيح للحصول علي بطاقة المشجع علي الفور.