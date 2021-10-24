/657718/بحوزتهما-25-كيلو-جرام-من-نبات-البانجو-القبض-على-شخصين-بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 25 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية بقصد الاتجار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 25 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

الاتجار فى المواد المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام «عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية»، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة التل الكبير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بدون لوحات معدنية

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» غير مرخصة قيادة وملك الأول بدائرة المركز، وبحوزتهما «فرد محلى، عدد من الطلقات النارية، كمية من نبات البانجو وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول».

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في إلقاء القبض على 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث أتضح وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

غير مأهول بالسكان

وعلى الفور انتقلت رجال الأمن إلي مكان البلاغ، وبالأنتقال والفحص أتضح أن المنزل عبارة عن حوائط دون سقف على مساحة 110 أمتار، وغير مأهول بالسكان، ونجحت القوات من ضبط «أبو سريع م ح»، 65 سنة، بالمعاش، مالك المنزل، و«علاء أ ع»، 28 سنة، سائق، مقيم بهتيم، و«عصام أ أ»، 45 سنة، سباك، مقيم بهتيم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر مولد كهرباء وموتور لرفع المياه وخراطيم وكوريك وأحبال وجردل بلاستيك».