/657720/محكمة-القضاء-الإدارى-تعيد-محمد-مجاهد-لانتخابات-نادى-سموحة

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

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وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنح قصر النيل، محمد وزيري، معاقبة مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامه بخيانة الأمانة في القضية رقم 6601 لسنة 2021 جنح قصر النيل .

حضر المتهم محبسه لسماع الحكم، وهو الحكم الثاني الذي صدر ضد المتهم بعد الحكم السابق بـ5 سنوات الصادر من محكمة زايد ليصبح إجمالي الأحكام حتى الأن ضده 8 سنوات.

وكانت عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، مدير اعمال الفنانو اللبنانية هيفاء وهبي« محمد وزيري»، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وعقب رفض محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، قال دفاع «الأخيرة»، إنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وفي وقت سابقٍ، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية «محبوسًا» بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت الاتهامات المنسوبة لـ«وزيري».