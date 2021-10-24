/657721/طريقان-للحكومة-لوقف-تنفيذ-حكم-القضاء-الإدارى-بإعادة-مرتضى-منصور-لرئاسة-الزمالكالدكتور-صلاح-فوزى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر

تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، عن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم الأحد بشأن عودة المستشار مرتضى منصور، لرئاسة نادى الزمالك وتجميد قرار وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا على أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، ومجرد الطعن عليها لا يوقف تنفيذها.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع دوت الخليج، مؤكدًا على أن يحق لوزارة الشباب والرياضة من خلال هيئة قضايا الدولة أن تذهب لطريقين الآن الأول هو التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر وهو أمر لا يوقف التنفيذ حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا إلا إذا تضمنت صحيفة الطعن أمام دائرة فحص الطعون طلب وقف التنفيذ، وفى حالة استبان لها الجدية والاستعجال فلهذه الدائرة أن تقضى بوقف التنفيذ وتحيله لدائرة الموضوع ولها أيضا أن ترفض الطعن بشكل كامل .

طريقان للحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإعادة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك..الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ دوت الخليج

ولفت أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى أن الطريق الثانى يكون أيضا من خلال هيئة قضايا بعمل استشكال للحكم من أجل وقف التنفيذ مع ضرورة أن يتم الوضع فى الإعتبار أن وقف تنفيذ الحكم حالة الاستشكال لا يترتب عليه بمجرد الاستشكال ولكن تعقبه خطوات أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ للطريقين أو أى منهما وذلك بحسب رؤيتها.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك