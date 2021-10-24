اللجان النوعية بمجلس الشيوخ تناقش خطة عملها خلال دور الإنعقاد الثاني..اليوم

/657723/اللجان-النوعية-بمجلس-الشيوخ-تناقش-خطة-عملها-خلال-دور-الإنعقاد-الثانياليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها اليوم ، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها، وتعقد لجنة الدستورية والتشريعية اجتماعها،برئاسة النائب عبد الله الأعصر لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية

وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعها لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها غدا الإثنين دراسة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية ولجنة الصناعة والتجارة .

لجنة العلاقات الخارجية

كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية والعربية اجتماعها برئاسة النائب عبد الحي عبيد، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

لجنة الدفاع والأمن القومي

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، اجتماعها برئاسة النائب أسامة الجندي، لمناقشة نتائج موضوعات دور الإنعقاد الأول.

ومناقشة مقترحات خطة عمل اللجنة لدور الإنعقاد الثاني .

كما تعقد لجنة الصناعة بالشيوخ، اجتماعها برئاسة النائب محمد حلاوة، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني.

وتناقش لجنة الطاقة الشيوخ برئاسة عبد الخالق عياد تناقش خطة عمل اللجنة .

قانون النفاذ إلى الموارد الاحيائية

هذا ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة اليو الأحد و غد الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

فلسفة القانون

هذا وانتهجـت مـصـر سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي حيـث يوجـد فـي مصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـا فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية .