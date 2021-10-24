/657724/رئيس-النواب-نعتز-بعلاقتنا-مع-البانيا-ونتطلع-لتعزيز-التعاون-البرلماني-بين-البلدين-لخدمة-الشعبين

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

جبالي: نعتز بعلاقتنا مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية بين بلدينا

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإيدي راما رئيس وزراء ألبانيا مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.

رئيس النواب: نأمل أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

من جانبه، وجه إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا شكره وتقديره للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، متطلعاً لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها المُمتد.