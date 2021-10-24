موسيماني يجتمع مع «عبدالحفيظ» و«قمصان» في تدريبات الأهلي

/657726/موسيماني-يجتمع-مع-عبدالحفيظ-وقمصان-في-تدريبات-الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، على هامش مران اللاعبين صباح اليوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري بمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الاسماعيلي الأربعاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل الفريقان1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".