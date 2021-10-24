تعليم الشيوخ تناقش حصاد اللجنة بدور الانعقاد الأول وخطتها للدور الثاني

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تستعد لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل برئاسة النائب خالد محمد سعيد اليوم الاحد لمناقشة خطة عمل اللجنة.

دوت الخليج

فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نبيل دعبس، حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الاول، ومناقشة الاطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

هذا وانطلقت وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة القوى العاملة وتقرير لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأكدت اللجنة المشتركة بحسب ما رصد دوت الخليج أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.