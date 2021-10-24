/657728/تيسير-مطر-تنظيم-النفاذ-للموارد-الأحيائية-يحمي-الموارد-الطبيعية-للبلاد

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ،أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الاحيائية لمصر والقرصنة عليها ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية.

وأعلن تيسير مطر ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون وللجان النوعية بالغرفة الثانية للبرلمان .

واكد ان القانون يحتوي على مصطلحات والفاظ فى غاية الاهمية ، ويعد خطة هامة لمصر تدفعها للامام لاتفاقيات دولية اخري، مشيرا الى ان الدستور ينص على ان تلتزم الدولة بحماية مورداها الاحيائية .

واوضح مطر ، أن مصر وقعت على اتقافية سنة 1994 وحتي الان لم تفعل ، مؤكدا ان مشروع القانون يعد انجاز جديد للرئيس السيسي فى ظل بناء الجمهورية الجديدة .