/657729/خدت-تار-كل-واحدة-اتعرضت-للتحرش-و-جالي-اكتئاب-قبل-فرحي-تصريحات-مثيرة-لبشرى

كشفت الفنانة بشري عن قدرتها على الأخذ بثأرها وثأر كل امرأة تم التحرش بيها في فيلم «٦٧٨» مؤكدة أن المخرج محمد دياب والفنانة نيللى كريم وجها إليها نصيحة بضرورة الخروج من شخصية الفيلم، حيث كانت فى ذلك التوقيت تستعد للزواج.

دوت الخليج يرصد تصريحات بشرى المثيرة للجدل ببرنامج «واحد من الناس».

بشرى تدخل في حالة اكتئاب بسبب فيلم 678

وأضافت بشرى خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة قائلة :" موهبتى أقوى من أنى أرضخ للتحرش من أى حد ، مشيرة إلى أن المخرج محمد دياب عندما أوشكنا علي الانتهاء من تصوير فيلم " ٦٧٨ " قال لها خلاص انتى هتتجوزى بعد كام يوم ولازم تخرجى من شخصيتك في الفيلم، زوجك ما لهوش ذنب ، كما أكدت نيللي كريم نفس الكلام لها.

كما صرحت الفنانة بشرى خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، عن رغبتها في التعاون مع النجمة روبي في دويتو غنائي، نظرًا لخفة دم الأخيرة.

تداعيات انفصال والدي بشرى عليها

وقالت الفنانة بشرى إن طلاق والديها كان حضاري جدًا وهذا ساعدني كثيرًا واختصر عليّ مشاعر حزينة، وزوج والدتي هو الذي قام بتربيتي وأكن له مشاعر طيبة.

وأضافت بشرى خلال الجزء الثاني من لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه جاء عليها وقت وألفت أغنية لوالدها ووالدتها بعنوان محصلش نصيب.

بشرى تألف أغنية لوالديها بعد انفصالهما

وتابعت بشرى: ماما وبابا لما سمعوا الأغنية كانوا سعداء، وشعروا أني تصالحت مع نفسي في أزمة الطلاق، ووالدتي قوية جدا ودمها خفيف وأنا طالعة ليها وأخدت منها حاجات كتير، ووالدي كان شديد شوية في الانضباط، ووالدتي كانت اهدى شوية.

وأضافت: اسم بشرى كان عامل لي مشكلة منذ أيام المدرسة فكان الأستاذ سعيد صالح بيقول لي شبرا، وفي المدرسة يقولو لي بشورة لكني سعيدة بالاسم.

بشرى تكتسب الانضباط من والدها

وأشارت بشرى إلى أنها تشبه والدها الكاتب أحمد عبد الله في الانضباط والالتزام في المواعيد، ولحظة وفاته كانت صعبة، ومتشابهًا مع مشهد إبلاغى بموت زوجي في مسلسل الاختيار 2، لأنه أيضًا تم إبلاغي بوفاة والدي أثناء تصوير فيلم وش إجرام مع الفنان محمد هنيدي.