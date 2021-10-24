/657730/إعدام-7-متهمين-في-إعادة-محاكمة--خلية-ميكروباص-حلوان

براءت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، متهم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد حسن الخليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ميكروباص حلوان».

كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالإعدام شنقا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 آخرين.

تفاصيل محاكمة خلية ميكروباص حلوان

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بانهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

محكمة القضاء الإداري

وفي سياق أخر أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنح قصر النيل، محمد وزيري، معاقبة مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامه بخيانة الأمانة في القضية رقم 6601 لسنة 2021 جنح قصر النيل .

حضر المتهم محبسه لسماع الحكم، وهو الحكم الثاني الذي صدر ضد المتهم بعد الحكم السابق بـ5 سنوات الصادر من محكمة زايد ليصبح إجمالي الأحكام حتى الأن ضده 8 سنوات.

وكانت عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، مدير اعمال الفنانو اللبنانية هيفاء وهبي« محمد وزيري»، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وعقب رفض محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، قال دفاع «الأخيرة»، إنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وفي وقت سابقٍ، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية «محبوسًا» بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت الاتهامات المنسوبة لـ«وزيري».