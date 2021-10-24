«بسبب اختلال عجلة القيادة»..إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى كوبري عين شمس

/657731/بسبب-اختلال-عجلة-القيادةإصابة-شخصين-في-حادث-تصادم-أعلى-كوبري-عين-شمس

إصيب شخصان بجروح وكدمات، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة عين شمس، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي العام لتلقي الرعاية اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصان في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري عين شمس

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، إخطارا من النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة عين شمس، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وعلى الفور انتقل رجال المرور مدعومين بأوناش مرورية لمكان الحادث وتمت عمليات رفع الحطام، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتم الدفع بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلي مستشفي العام لتلقي الرعاية اللازمة.

وفي سياق أخر شهد الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مركز العدوة شمال المنيا، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال كمين مركز العدوه.

أسماء المصابين:-

مما نتج عن الحادث في إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وهم، «بسنت. ع. ر»، 6 سنوات، «عصام. ر. ا» 45 سنه، «على. ع. ع» 33 سنة، ونجلتة جني 8 سنوات، و«هويدا . ر. ا» 35 سنه، وشقيقتها «شيماء» 32 سنة، و«سما. ع. ع» 11 سنة، وتوأمها احمد وحسن. ع. ع 10 سنوات مقيمون جميعا بالعمرانية جيزة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.