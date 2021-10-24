النائب حسام المندوه يحصل على جائزة الأب القدوة من منظمة الأمم المتحدة للفنون«صور»

/657734/النائب-حسام-المندوه-يحصل-على-جائزة-الأب-القدوة-من-منظمة-الأمم-المتحدة-للفنونصور

حصل الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، جائزة الأب القدوة من منظمة الأمم المتحدة للفنون، بالتعاون مع جمعية زوجات ضباط الشرطة، ضمن احتفالية بعنوان "الأب القدوة" لتكريم عدد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع.

دوت الخليج يرصد تفاصيلحصول حسام المندوهعلى جائزة الاب القدوة

وأشار الدكتور حسام المندوه، إلى أهمية دور الأب فى تكوين ونجاح أى أسرة، مشيرا إلى دور والده الدكتور المندوه الحسينى والذى يعد من رواد التعليم فى مصر، بالإضافة لدور والدته التى لولا وجودها ما كان أن يصل إلى ما وصل، إليه كما أثنى على دور أسرته المتمثلة فى زوجته وأبنائه الثلاثة وما يمثله لهم من أب قدوة.

هذا وتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة فى المجتمع، وفى مقدمتهم المشير الراحل حسين طنطاوى، وكذلك الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب السابق، واللواء فؤاد علام، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والشيخ إدريس الإدريسى، والدكتور رابح رتيب.

كما تم تكريم النائب مصطفى بكرى،عضو مجلس النواب، واللواء مصطفى رجائي، والفنان خالد زكى، والموسيقار هانى شنودة، والفنان رضا الجمال، واللواء أحمد عبد الرحيم، واللواء طبيب عمرو الجندى، ورجل الأعمال مجدى صادق، واللواء خالد ابوالمعاطى، والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، واللواء أسامة راغب.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.