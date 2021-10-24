/657737/توزيع-41-ألف-و700-طائر-بمشروع-تربية-البط-بمراكز-ومدن-البحيرة-صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى إستفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذه لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

توزيع 41 ألف و700 طائر بمشروع تربية البط بمراكز ومدن البحيرة

لافتاً أن مشروع توزيع وتربية البط والذى تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 مليون جنية للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى ، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الإنتظار .

توزيع 41 ألف و700 طائر

وأوضح محافظ البحيرة ، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق

مشيراً أنه تم توزيع 900 طائر بمركز حوش عيسى على عدد 45 مستفيد ليصبح إجمالي ماتم توزيعه حتى الآن 41 ألف و 700طائر على إجمالي 2085 مستفيد

والمشروع يهدف الى رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم ، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية .

ويتم إختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنية لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور .