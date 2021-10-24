/657710/وكيل-صحة-بورسعيد-يعلن-استمرار-الفرق-المتنقلة-لتطعيم-المواطنين-بلقاح-كورونا-بالجنوب

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تسمر اليوم على التوالى في مناطق مختلفة جنوب بورسعيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن الفرق المتنقلة تقوم بمساعدة المواطنين في حي الجنوب علي التسجيل ومن ثم تلقي اللقاح.

وكيل صحة بورسعيد يعلن استمرار الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجنوب

وأكد أبو هاشم أن نشاط الفرق الطبية المتنقلة قد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مشيدا بوعى المواطنين في ضرورة تلقى لقاح كورونا لحمايتهم من الفيروس المستجد.

وصرح دكتور أحمد أبو هاشم أن عمل الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا يأتي بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة و السكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة التوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين خاصة بعد توافر اللقاحات بكميات كافية وأشار إلى أنها تحت إشراف دكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي بالمديرية.

وكيل صحة بورسعيد يعلن استمرار الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجنوب

على جانب أخر أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تسمر اليوم على التوالى في مناطق مختلفة جنوب بورسعيد

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن الفرق المتنقلة تقوم بمساعدة المواطنين في حي الجنوب علي التسجيل ومن ثم تلقي اللقاح.

وأكد أبو هاشم أن نشاط الفرق الطبية المتنقلة قد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مشيدا بوعى المواطنين في ضرورة تلقى لقاح كورونا لحمايتهم من الفيروس المستجد.

وصرح دكتور أحمد أبو هاشم أن عمل الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا يأتي بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة و السكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة التوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين خاصة بعد توافر اللقاحات بكميات كافية وأشار إلى أنها تحت إشراف دكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي بالمديرية.