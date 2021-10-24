«الأحوال المدنية» ترسل قوافلها الفنية للمستشفيات والنوادى لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المصدرات المميكنة) بنطاق محافظة (القاهرة – الجيزة – الفيوم - كفر الشيخ - المنيا -الغربية -المنوفية –البحيرة - قنا- الدقهلية).





كما تم إيفاد مأموريات لـ(5 حالات إنسانية) بمحال الإقامة - المستشفيات، بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.