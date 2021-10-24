صور.. غلق وتشميع 35 محلا لمزاولة أنشطة بدون ترخيص فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميدانى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع .





وشدد أحمد راشد، على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة، وغير الملتزمة بمواعيد الغلق طبقا للقرار الصادر بتحديد المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم. وفى هذا الإطار قام مركز ومدينة البدرشين، بغلق وتشميع 10 محلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمخالفتهم مواعيد الغلق. كما تم غلق وتشميع 8 محلات لقيامهم بمخالفة مواعيد الغلق شملت "صالون حلاقة - سايبر - وروش سمكره وصيانة وتصليح موتوسيكلات - مقاهى" بمدينة الحوامدية. وفى الواحات البحرية، تم غلق وتشميع 8 محلات غير ملتزمه بمواعيد الغلق. وفى حى العجوزة، تم غلق 5 محال تزاول نشاطا بدون ترخيص شملت "كى ملابس - ومعرض موبليا - مطعم - محل فضيات - محل جزارة"، وذلك بشوارع العراق وودادى النيل وشاهين. وفى حى الوراق تم غلق وتشميع مخزن بدون ترخيص بشارع الأمير من كورنيش النيل سعد اللبان بوراق الحضر. وفى حى بولاق الدكرور تم غلق مقهيين لإدارة نشاط بدون ترخيص وتقديم شيشة للرواد، كما تم غلق وتشميع مصنع ملابس بشارع الصاروخ.

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