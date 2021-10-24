إنفوجراف.. السيسى يعلن محاور خطة مصر لإدارة الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، محاور خطة مصر لإدارة الموارد المائية، والتى يرصدها الإنفوجراف التالى: وتعتمد الخطة على ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة الرى المصرية حيث تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتبطين الترع، والتحول لنظم الرى الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.

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