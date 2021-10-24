صور.. حملة إزالة مكبرة على محمية قارون 

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لحماية الموارد الطبيعية التى تعد حق للأجيال القادمة، ولابد من حمايتها والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمتابعة ملف التعديات على حدود المحميات والعمل على حلها. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات واقعة على مساحة 161 فدان بمحمية قارون، ضمن جهود الموجه الـ18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والمجارى المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها. وأوضحت فؤاد أن التعديات التى تم إزالتها تقع شمال بحيرة قارون بنطاق قرية منشأة طنطاوى بمحافظة الفيوم وهى عبارة عن عدة مبانى بمساحات مختلفة وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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