مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ والموارد الإحيائية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والذى أكد على أن مصـر انتهجت سياسة جادة لحماية ما حباها الله به من ثروات طبيعية وتنوع بيولوجى فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـى.





وأكد التقرير أن مصـر بها مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـى تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـى التنقيـب عـن تنـوع أحيـائى فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـى مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضـرات التجميليـة وصـناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشأ فى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـى ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجى، علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذى يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـى مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية. وتابع "أنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الإحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـى ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائى ومعارفهـا التقليدية فى سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها". وأوضح التقرير: "لقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـى واكبـت الركـب فـى بـدء تجهيـز تشـريع وطنـى خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجى، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـى وحمايـة المـوارد الإحيائيـة، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التى تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم فى تنميتها".

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