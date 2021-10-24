صور.. محافظ القاهرة يشهد الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه

يذكر أن مؤتمر هذا العام يعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص» ويهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات المتسارعة التى تطرأ على العالم فى استخدامات الأراضى والمناخ، كما سيناقش خلال الأسبوع 5 محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة فى إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.
ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية، وكبار المسؤولين فى قطاع المياه.
ويشارك أيضا عدد كبير من العلماء وخبراء المنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
كما يشهد الأسبوع حضور 1000 مشارك فعلى، و800 مشارك افتراضى عن بعد، فضلا عن 20 وفدا وزاريا فعليا، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضى.
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